YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK'dan iş yerlerine bilgilendirme turu

SGK'dan iş yerlerine bilgilendirme turu



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, ziyaret ettiği iş yerlerinde işveren ve çalışanlara SGK uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Önceden belirlenen 200'ün üzerinde iş yerini ziyaret edip kayıt dışı istihdamın işveren, çalışan ve kamu yönetimi üzerindeki etkileri hakkında rehberlik faaliyetinde bulunacaklarına değinen Nurcan Yurt Şenel, "Kayıt dışı istihdama neden olan etkenlerden bir tanesi de bazı işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinçli seviyeye sahip olmamalarıdır. Bu nedenle SGK olarak işverenlere rehberlik anlayışını esas alan bir yönetim ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız" dedi.

Kurumun denetim ile temel amacının işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak olmayıp esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlükler konusunda bilgilendirerek mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Yurt Şenel, taleplerini dinledikleri iş yeri sahiplerine işvereni yükümlülükleri, sigorta prim teşvikleri, idari para cezaları gibi konuları da paylaştıklarını söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



24.12.2016 16:17:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER