24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yeniliyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:16
Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yeniliyor
Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yeniliyor

(Fotoğraflı)

Beşer Çeken
AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Adnan Menderes Stadının zemini sezon sonunda yenileceğini açıkladı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," 2015-2016 sezonunda Spor Genel Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, mühendisler tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2015 Ağustos ayı içerisinde Adnan Menderes Stadyumumuzda saha zemini ile ilgili olarak vertikut verti drain, yabancı ot ile mücadele için kimyasal ilaçlama, kumlama ve yaklaşık olarak 450 kiloluk ara ekim çalışmaları ile belirtilen tarihlerdeki gübreleme programları gerçekleştirilmiştir. 2016-2017 sezonunda ise yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye Futbol Federasyonundan gelen uzman ekip tarafından saha drenajlarının geçirgenlik işlevi, toprağın nem oranı, toprak analizi ve çimin kalitesi test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda İl Müdürlüğümüze Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılması gereken işlerle ilgili rapor gönderilmiştir. Bu rapor doğrultusunda uzman ekip tarafından önerilen çim kök havalandırma, kumlama ve 300 kiloluk ara ekim çalışmaları yaklaşık bir ay önce titizlikle gerçekleştirilmiş olup yapılan çalışmalar basın kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır" denildi.

"Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenilenecektir"
Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenileneceği belirtilen açıklamada,"Akabinde yine uzman ekip tarafından önerilen gübreleme programı belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak yapılmıştır. Ancak bu süre zarfında yapılan işlemin verimli olması için gerekli olan zaman beklenmemiş olup, Aydınspor 1923 futbol kulübümüzün mağdur olmaması için Adnan Menderes Stadında 2 lig maçı ve 2 kupa maçı oynanmıştır. Söz konusu çalışmalardan sonra çimin filizlenip gelişmesi için gerekli olan dinlenme süresi müsabakalar dolayısıyla tam manasıyla yerine getirilememiştir. Saha zeminin yapılış tarihinin yaklaşık 10 yılı aşmış olması, zeminde kullanılan toprağın zamanla kalitesini yitirmesi ve yoğun maç programı dolayısıyla zeminin genel yapısında bozukluk meydana gelmiştir. Bu nedenle Aydınspor 1923 kulübümüzün mağdur edilmeyerek resmi maçlarını stadımızda tamamlamasının ardından sezon sonunda Adnan Menderes Stadının çim saha zemini tamamıyla yenilenecektir" ifadelerine yer verildi.
(BÇ-İK)

24.12.2016 16:18:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi
YEREL

CHP SÖKE GENÇLİK KOLLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ
Söke'de Kadın El Emeği Pazarı Açılıyor
YEREL

SÖKE'DE KADIN EL EMEĞİ PAZARI AÇILIYOR
AK Parti'den Didim Esnaf Odasına ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN DİDİM ESNAF ODASINA ZİYARET
Mali Müşavir Mine Odabaşı Kuşadası'nda yeni ofisini açtı
YEREL

MALİ MÜŞAVİR MİNE ODABAŞI KUŞADASI'NDA YENİ OFİSİNİ AÇTI
83 Yaşındaki Kamil Dede'den İlginç Eylem
YEREL

83 YAŞINDAKİ KAMİL DEDE'DEN İLGİNÇ EYLEM
FETÖ'cü itirafçının &quot;evlilik oyunu&quot;
YEREL

FETÖ'CÜ İTİRAFÇININ "EVLİLİK OYUNU"

Bu Okulda Öğretmen ve Veliler Kan Bağışı'nı Geleneksel Hale Getirdi
YEREL

BU OKULDA ÖĞRETMEN VE VELİLER KAN BAĞIŞI'NI GELENEKSEL HALE GETİRDİ
Başkan Toyran Hedeflediği 70 Projeyi Açıkladı
YEREL

BAŞKAN TOYRAN HEDEFLEDİĞİ 70 PROJEYİ AÇIKLADI
TÜRSAB Didim BYK'nın Yeni Yönetiminde Ticaret Odasına ziyaret
YEREL

TÜRSAB DİDİM BYK'NIN YENİ YÖNETİMİNDE TİCARET ODASINA ZİYARET
Aydın'da KBRN farkındalık eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

AYDIN'DA KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genç sağlıkçılar tıp tarihi müzesine teknik gezi düzenledi
YEREL

GENÇ SAĞLIKÇILAR TIP TARİHİ MÜZESİNE TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ
Aydın'da 'Diriliş' konferansları Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile devam etti
YEREL

AYDIN'DA 'DİRİLİŞ' KONFERANSLARI PROF. DR. AHMET AKGÜNDÜZ İLE DEVAM ETTİ
Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Aydın'daki terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Mevlana'nın 743. ölüm yıl dönümü
YEREL

MEVLANA'NIN 743. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ
Aydın'da terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU

Aydın'da seyir halindeki kamyonet yandı
YEREL

AYDIN'DA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Anjiyo tedavisi hastayı iki farklı ameliyattan kurtardı
YEREL

ANJİYO TEDAVİSİ HASTAYI İKİ FARKLI AMELİYATTAN KURTARDI
Aydın'da cuma namazı sonrası Halep için yardım toplandı
YEREL

AYDIN'DA CUMA NAMAZI SONRASI HALEP İÇİN YARDIM TOPLANDI
Aydınlı gazeteci Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

AYDINLI GAZETECİ MEHMET KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
CHP Milletvekili Purçu'dan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL

CHP MİLLETVEKİLİ PURÇU'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Didim Devlet Hastanesi'nde şehitler için lokma hayrı yapıldı
YEREL

DİDİM DEVLET HASTANESİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN LOKMA HAYRI YAPILDI
Maraş'ta hayatını kaybedenler Didim'de anıldı
YEREL

MARAŞ'TA HAYATINI KAYBEDENLER DİDİM'DE ANILDI