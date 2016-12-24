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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Sarıgöl değişimi yaşıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:32
Sarıgöl değişimi yaşıyor
Sarıgöl değişimi yaşıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Sarıgöl'ü modern bir kent haline getirmek için çalışmalar devam ediyor. İlçede Alaşehir Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı ve bordür ve kaldırım çalışmaları başladı.
Sarıgöl'ü modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile ilçede Alaşehir Caddesindeki altyapı işlemlerini tamamladı ve bordür ve kaldırım taşı çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan da çalışmaları yerinde inceliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Sarıgöl'de birçok noktada asfalt, altyapı, bordür ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Alaşehir Caddesindeki altyapı çalışmaları tamamlandı ve bordür ve kaldırım çalışmalarına geçildi. Çalışmalar tamamlandığında ilçe güzel bir görünüme sahip olacak" diye konuştu.
(SC-Y)

24.12.2016 16:36:22 TSI
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