YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, basın mensuplarına yönelik küfürlü saldırıyı kınadı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, basın mensuplarına yönelik küfürlü saldırıyı kınadı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, bir mahalle muhtarının basın mensuplarına yönelik küfürlü saldırısını kınadı.

Cemiyet Başkanı İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, meydana gelen olayın kabullenilemez olduğunu kaydederek, görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak olan basın mensuplarına karşı bu tür saldırı olaylarının son bulması gerektiğini ifade etti.

Başkan Tunçoğlu, ilgililerinde basın mensuplarının özellikle görev yaptıkları alanlarda bu tür saldırıları karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Tunçoğlu, "Kütahya Gazeteciler Cemiyeti olarak saldırıya uğrayan basın mensubuna geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" dedi. (EFE)



24.12.2016 16:40:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER