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Başkan Murat çakır: Şaphane 'aç-kapa tüneli' trafiğe açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapımını tamamlanan 'aç-kapa' ismi verilen tünel hizmete sunuldu.

AK Parti Şaphene İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, Uğurlugüme virajına yapılan tünelin trafik akışını çok rahatlattığını söyledi.

Çakır, "Bir çok ticari ve özel aracın kaza yaptığı Uğurlugüme virajına yapılan tünel için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun " diye konuştu. (MEİ-EFE)



24.12.2016 16:47:55 TSI

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