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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:50
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da Alpagutbey mahallesi Zerdali sokakta elektrik direğine tırmanan kedi, direğin tepesinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kedinin aşağı inemediğini fark etmesiyle olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, direğin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtardı.
(FÇ-GY-Y)

24.12.2016 16:53:39 TSI
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