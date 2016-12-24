24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:02
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı
- Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Sütunlu Cadde yanına Mezitli Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunda sanat etkinlikleri de gerçekleştirilebilecek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı. Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Sütunlu Cadde yanına Mezitli Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunda sanat etkinlikleri de gerçekleştirilebilecek.
Dünya kültür değerleri arasında en önemli yerlerden birisi olan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin yanında bulunan bakımsız bölge, spor, yürüyüş, bisiklet yolu ve çeşitli kültürel aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline getirildi. Tüm kamuoyunun ilgisini Soli Pompeiopolis harabelerine çekmek amacıyla hazırlanan Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi, vatandaşların 24 saat kullanabileceği ve çok sayıda aktiveyi gerçekleştirebileceği bir yer olacak.
Caddenin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yazar Semihi Vural da katıldı. Açılışa katılanlara, Semihi Vural'ın Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle yazdığı Soli Pompeiopolis kitabı hediye edildi.
Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Soli sütunlarının yanı başında kentle deniz arasında kullanılmayan bakımsız bir alanı gerekli onayları aldıktan sonra Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi haline getirdikleri bilgisini verdi. Tarhan, "Halkımız, Mersin'de ilk kez bir yanda portakal bahçelerinin sunduğu o eşsiz güzellik, diğer yanda dünyanın en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan yerde spor ve kültürel aktiviteler yapma imkanı bulacak. Biz burayı yaparken hem Soli Pompeiopolis gibi yüksek tarihi ve kültür değeri olan bir yerin yanındaki çirkin görüntünün önüne geçtik hem de sadece yürüyüş ve bisiklet yolu, spor alanı, sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir alana sahip olduk. Burasının 24 saat boyunca kullanımı adına her türlü düzenlemeyi gerçekleştirebileceğiz. Gençlerimizin yeteneklerini sergileyecekleri düzenlemelerin yanı sıra önümüzdeki günlerde kadınlarımızın el emeğinin de değerlendirileceği hale getireceğiz" dedi.
Büyük uygarlıkların günümüze kadar ulaşabilmiş değerlerine sahip çıkmanın ve korumanın bir görev olduğunun altını çizen Tarhan, "Biz, geçmişin uygarlık değerlerine sahip çıkarak, onları günümüze ulaştırmak durumundayız. Onların toprak altında kalmış kalıntılarını yeryüzüne çıkararak insanlara tanıtabilmeliyiz" diye konuştu.
Bu tür değerlere sahip çıkmanın bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Tarhan, "Elimizden geldiğince bu tür çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz ancak, imkanlar ölçüsünde kazı çalışmaları çok ağır devam ediyor. Bölgedeki çok geniş yapılanma, hatta amfi tiyatro bile yer üstüne çıkarılabilmiş değil. Daha sütunlarımızın da pek çoğu toprak altında bulunuyor. Kütür Bakanlığı'ndan gerekli desteği alamıyoruz, bunu söylemeden edemeyiz. Ancak son iki yılda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve bizim katkımızla önceki yılara göre biraz daha yoğun şekilde kazı çalışmaları ilerlemeye başladı. Ama elbette ki, yeterli dememiz mümkün değil. Sütunların yanında bulunan portakal bahçesinin altında kalmış olan dünyanın en büyük astroloğu ve filozofu Aratos'un mezarı var ama yeryüzüne çıkarılabilmiş değiliz. Bu da maalesef bu tür değerlere devlet olarak gereken değeri vermediğimizin açık göstergesi. İlerleyen zamanlarda kamuoyunun baskısı ve basının desteği ile devletimizin bu tür değerlerin kazanılmasında daha üretken olacağını düşünüyorum. Yine Soli sütunlarının güneyinde denizle birleşen noktada henüz daha ortaya çıkarılamayan aktif liman, buranın dünya üzerindeki en büyük örnek olduğunu gösteriyor. Bu tarihi ve kültürel zenginlikleri ülkemize kazandırmalıyız" şeklinde konuştu.
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nin tanıtılmasının aynı zamanda Mersin'inin ve Mezitli'nin tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Tarhan, tüm vatandaşın bu alanı kullanmalarını istedi. Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nin hayata geçirilmesinde katkıları bulunan projeyi hazırlayan Yüksek Mimar Sema Uğurlu, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Şahin Burat ve Yazar Semihi Vural'a teşekkür eden Tarhan, törenin ardından caddeyi gezdi.
(KYM-Y)

24.12.2016 17:06:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Soli Pompeipolis'in çevresinde düzenleme
YEREL

SOLİ POMPEİPOLİS'İN ÇEVRESİNDE DÜZENLEME
Terör saldırılarına tepkiler
YEREL

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİLER
Çevdosan standında camın serüveni anlatıldı
YEREL

ÇEVDOSAN STANDINDA CAMIN SERÜVENİ ANLATILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Sanatçı adayları yeteneklerini sergiledi
YEREL

SANATÇI ADAYLARI YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
Kar engeline takılan hastalara belediye ekipleri yetişti
YEREL

KAR ENGELİNE TAKILAN HASTALARA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Mersin'deki terör operasyonları
YEREL

MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONLARI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'de telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL

MERSİN'DE TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
Mersin'de lise öğrencileri sergi açtı
YEREL

MERSİN'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ SERGİ AÇTI
Çöken çatılar nedeniyle 270 hayvan telef oldu
YEREL

ÇÖKEN ÇATILAR NEDENİYLE 270 HAYVAN TELEF OLDU
Madalyasını şehitlere adadı
YEREL

MADALYASINI ŞEHİTLERE ADADI
Turunçgilde ürün kayıplarının azaltacak proje
YEREL

TURUNÇGİLDE ÜRÜN KAYIPLARININ AZALTACAK PROJE
Mersin'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu
YEREL

MERSİN'DE HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
MDOB, yeni yıla Gülsün Onay konseriyle girecek
YEREL

MDOB, YENİ YILA GÜLSÜN ONAY KONSERİYLE GİRECEK
Eski Erdemli Belediye Başkanı Ergin vefat etti
YEREL

ESKİ ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI ERGİN VEFAT ETTİ

Eski belediye başkanı Mustafa Ergin hayatını kaybetti
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ERGİN HAYATINI KAYBETTİ
Anemurium Antik Kenti, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edilecek
YEREL

ANEMURİUM ANTİK KENTİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE RESTORE EDİLECEK
Tarsus'ta ses bombası patlatıldı
YEREL

TARSUS'TA SES BOMBASI PATLATILDI
Tayland boksu yapan ev hanımı Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL

TAYLAND BOKSU YAPAN EV HANIMI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Akdeniz'de kar ve fırtına
YEREL

AKDENİZ'DE KAR VE FIRTINA

MEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gelecek yıl öğrenci alacak
YEREL

MEÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GELECEK YIL ÖĞRENCİ ALACAK
Mersin'de banka müşterilerinin araçlarından hırsızlık
YEREL

MERSİN'DE BANKA MÜŞTERİLERİNİN ARAÇLARINDAN HIRSIZLIK
Mersin'e 68,5 milyon TL'lik 7 yeni tesis
YEREL

MERSİN'E 68,5 MİLYON TL'LİK 7 YENİ TESİS