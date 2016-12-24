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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta kar yağışı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:08
Kars'ta kar yağışı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Bir süredir Sibirya soğukları bugün yerini kar yağışına bıraktı. Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Soğuk havanın hüküm sürdüğü Kars'ta yağan kar, havanın kırılmasına neden olurken, aralıklarla yağan kar yeniden etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışının devam ettiği kentte özellikle buzlanan caddelerde sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Kar yağışının gece de devam edeceği öğrenildi.
(IÇ-AA-Y)

24.12.2016 17:11:57 TSI
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