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Muğla Engelliler Derneği 20. yılını kutladı

- Muğla Zihinsel Engelliler Derneği kuruluşunun 20'nci yılını düzenlenen etkinlik ile kutladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Zihinsel Engelliler Derneği kuruluşunun 20. Yılını Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlik ile kutladı. Törene Vali Amir Çiçek de katılırken, Hayalhane oyuncuları tiyatro grubu tarafından engllilerin sıkıntılarına yönelik oyun sahneye koydu.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, "2006 yılında okulumuz yapıldı ve okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırsever vatandaşların katkılarıyla sınıfların düzenlenmesi sağlandı. 2006 yılının ikinci yarısında öğrencilerimiz şuan ki okulumuz olan Muğla Özel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi'ne taşındı. Okulumuzun açılışı dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik tarafından yapıldı. Eğitim ve öğretime 25 engelli bireyle başlandı. Öğrencilerimizin sayısının artmasıyla birlikte yeni binaya ihtiyaç duyuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever bir vatandaş tarafından ek binamız yapıldı. Bu emekler ve aşamalardan sonra derneğimiz bu aşamalara geldi. Amacımız engelli bireylerin eğitim ve öğretim görecekleri bir kurum yaratmaktı ve bunu başardık. Bundan sonraki amacımız ise zihinsel engelli bireyleri sosyal yaşama dahil etmek, sosyalleşmelerini sağlamak, topluma kazandırmak ve yasal haklarını korumalarında onlara destek olmaktır. Bunu başarmak için ise hepinizin destek ve farkındalığına ihtiyacımız olacaktır. Derneğimizin 20. yıl kutlamalarına katılım ve destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Programda "Hayalhane İki" oyuncuları tarafından engellilere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Engelli ailelerin sıkıntılarının anlatıldığı oyun sonunda izleyenler gözyaşlarına hakim olamadılar.

VALİ ÇİÇEK: "HEP YANINIZDAYIZ"

Oyun sonunda konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, "Bugün çok güzel bir oyun sergilendi. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları oyunda güzel anlatılmış. Engelli yaşamını kolaylaştırmak için uğraşanlar büyük bir alkışı hak ediyorlar. Engellilerin ve ailelerinin durumunu anlamamız gerekiyor. O ailelere yardımcı olmalıyız" dedi. Çiçek engelli ailelerine seslenerek, "Siz hiç merak etmeyin. Bizler her zaman yanınızdayız" diye konuştu. Etkinlikte Muğla Valisi Amir Çiçek'e Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca dernekte 20 yılını dolduran üyelere teşekkür belgesi verildi. Program; klasik müzik, halk müziği ve sanat müziği dinletisinin ardından sona erdi.

(BT-İK)



24.12.2016 17:12:18 TSI

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