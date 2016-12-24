24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Külcü örnek halk otobüsünü inceledi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:34
Başkan Külcü örnek halk otobüsünü inceledi
Başkan Külcü örnek halk otobüsünü inceledi

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bir firmanın toplu taşıma için ürettiği otobüsü inceledi.
Saat Kulesi yanında tanıtımı yapıla otobüsle ilgili şirket yetkililerinden bilgiler alan Başkan Külcü, Çorum'da hizmet veren mevcut özel halk otobüsleri ile anlaşmalarının 2018 yılında sona ereceğini belirtti. Kentte yeni toplu taşıma sistemi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Külcü, "Toplu ulaşım araçları ve işletim sistemiyle ilgili yapı 1,5 yıl sonra tümüyle değişmiş olacak. Günde 35 bin kişi toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. Böyle bir konuda karar vermeden önce tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Biz de Çorum Belediyesi olarak bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.
Türkiye'de kullanılmakta olan ve yurt dışında kullanılıp da satılması mümkün olan bütün otobüs firmaları ile irtibata geçtiklerini ve görüşmelere devam ettiklerini vurgulayan Başkan Külcü, "Böyle çalışmalar maliyeti büyük işler olduğu için ilk önce otobüslerle ilgili kararlarımızı vereceğiz. Sonra işletim modeli olarak tümüyle özel sektör mü, eskiden olduğu gibi Belediye mi işletsin ona karar vereceğiz. Ya da karma bir model mi uygulayacağız. Gerek araç alımları, gerekse hatların kiralanmasıyla ilgili nasıl bir karar ortaya çıkarsa ihale sürecimizi de ona göre başlatacağız. İhalemizi 2017 yılının Temmuz, Ağustos ayında yapacağız. Şehrimize en güzel yöntemle, en yeni araçlarla, yaşlısı, engellisi, herkesin rahatlıkla ulaşımını sağlayabileceği bir modelle buluşturacağız" dedi.
(MMY-BÖ)

24.12.2016 17:37:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Rektör Alkan'dan Başkan Külcü'ye teşekkür ziyareti
YEREL

REKTÖR ALKAN'DAN BAŞKAN KÜLCÜ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
İnsani Değerler Platformu'ndan Halep'e yardım
YEREL

İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU'NDAN HALEP'E YARDIM
Çorum'da Gazi ve İnönü caddelerine park yasağı getirildi
YEREL

ÇORUM'DA GAZİ VE İNÖNÜ CADDELERİNE PARK YASAĞI GETİRİLDİ
Sungurlu İtfaiyesi 2016 yılında 341 yangına müdahale etti
YEREL

SUNGURLU İTFAİYESİ 2016 YILINDA 341 YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Çorum'da 3 kişi sobadan zehirlendi
YEREL

ÇORUM'DA 3 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ
Öğretmenlerden Başkan Ünlü'ye ziyaret
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN ÜNLÜ'YE ZİYARET
Harçlıklarını Halep'e yardım için bağışladılar
YEREL

HARÇLIKLARINI HALEP'E YARDIM İÇİN BAĞIŞLADILAR