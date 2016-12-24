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Bellona AGÜ Spor Ligde 5'te 5 Yaptı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:52
Bellona AGÜ Spor Ligde 5'te 5 Yaptı
Bellona AGÜ Spor Ligde 5'te 5 Yaptı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girne Üniversitesi'ni 77-68 mağlup etti.
Kayseri ekibi karşılaşmaya, Ayşegül Günay - ChelseaGray - Dila Aşkın - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-19, devreyi 51-44, üçüncü çeyreği 66-61, maçı da 77-68 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı. Bellona AGÜ Spor'da, AnnWauters 16 sayı 10 ribaund, ChelseaGray 12 sayı 4 ribaund 2 asist, Ayşegül Günay 12 sayı 6 asist 4 ribaund 2 top çalma, JelenaDubljevic 11 sayı 7 asist 6 ribaund, Sinem Ataş 10 sayı 3 ribaund 3 asist 2 top çalma, MirnaMazic 10 sayı 4 ribaund 2 asist, Dila Aşkın 6 sayıyla oynadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 11. haftasında ise 30 Aralık Cuma günü Botaş'ı konuk edecek.
(AG-Y)

24.12.2016 17:56:07 TSI
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