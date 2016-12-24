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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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AK Parti İl Başkanı Öz'e coşkulu karşılama

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:53
AK Parti İl Başkanı Öz'e coşkulu karşılama
AK Parti İl Başkanı Öz'e coşkulu karşılama
- Başkan Öz: "Ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu bu kritik süreçte, bizlere tevdi edilen görevin öneminin de, sorumluluğunun da farkındayız"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'un istifasının ardından Genel Merkez Tarafından Erzurum İl Başkanlığına atanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Emin Öz, büyük bir coşkuyla karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan görevlendirmeyle Ak Parti Erzurum İl Başkanlığına atanan Başkan Öz, Ankara dönüşü Erzurum Havalimanı'nda büyük bir sevgi seliyle karşılandı.
İl Başkanı Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir, Ak Parti İlçe Başkanları, Belediye meclis üyeleri ve yoğun bir halk katılımı ile karşılandı.
Erzurum Havalimanı'nda yapılan karşılamanın ardından Ak Parti Erzurum İl Başkanlığına geçildi.
Burada partililere ve halka seslenen Mehmet Emin Öz, evvela kendisini bu göreve layık gören Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Merkez teşkilatı olmak üzere Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana Erzurum İl Başkanlığında hizmet eden tüm yönetimlere teşekkürlerini dile getirerek, önümüzdeki süreçte de desteklerini beklediğini söyledi.
Başkan Öz, "Sayın Başbakanımızın yaptığı görevlendirme neticesinde Erzurum İl Başkanlığı görevi şahsımıza tevdi edildi. Sayın Başbakanımızın teveccühünden dolayı bize destek veren partililerim ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.
Kendisine tevdi edilen görevin öneminin ve sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, konuşmalarına şöyle devam etti: "Ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu bu kritik süreçte, bizlere tevdi edilen görevin öneminin de, sorumluluğunun da farkındayız. Bu süreçte bizlere duyulan güveni boşa çıkarmamak için elimizden gelenden fazlası için çaba gösterecek ve başta şehrimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz için hizmet etmeyi kendimize asli görev sayacağız. Kurucu Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın her an yanında durmaya devam edecek ve ülkemiz için ilan edilen seferberlikte, üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirebilmek için çaba sarf edeceğiz. Önceliğimiz, hep birlikte ele ele vererek şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve vatandaşlarımızın her an yanında olabilmek olacaktır. Bugün burada yanımızda olan ve çıktığımız bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürler ediyorum."
Yapılan konuşmaların ardından kendisine destek amaçlı gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Öz, tebrikleri kabul etmeye devam etti.
Mehmet Emin Öz kimdir?
1964 Narman doğumlu olan Öz, 1988'de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1988-1993 yılları arası Nevşehir ve Erzurum'da öğretmenlik yaptı. 1993-2011 yılları arasında beyaz eşya ve ev gereçleri sektöründe Türkiye'nin bilinen markaların bölge bayiliklerini, satış ve pazarlamasını yaptı.
Erzurum ve İlçeleri başta olmak üzere Erzincan, Artvin, Ardahan, Bayburt, Van, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Bitlis gibi bölgedeki merkez ve ilçelerinde ki iş adamı ve esnaflar ile aktif ticaret yaptı.
Ocak 2011 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2012'den 2014 Haziranı'na kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ER-TANSA Ltd. Şti.'nin Genel Müdürlüğünü yaptı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Tebriz Büyükşehir Belediyesi kardeşliği protokolünün hazırlanmasında, İran İslam Cumhuriyeti Tebriz şehrinde Türk Günü Düzenlenmesinde ciddi çalışmaları oldu.
Alvarlı Efe Hazretleri Uluslararası Sempozyumu'nun organizatörlüğünü yaptı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi bünyesinde altı adet kütüphane, yine belediye bünyesinde il merkezinde ve ilçelerde kısa adı ESMEK olan dokuz adet Erzurum Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları kurulup aktif hale getirilmesinde yoğun gayret gösterdi. Mehmet Emin Öz, evli olup üç çocuğu vardır.
(ERZ-AT-Y)

24.12.2016 17:57:20 TSI
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