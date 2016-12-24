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Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kamu-Sen'in Süleymanpaşa Orta Camii'nde şehitler için düzenlediği mevlide katıldı.

Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize bugün bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Düzenlenen Mevlid-i Şerif'in hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

(HLD-Y)



24.12.2016 18:03:38 TSI

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