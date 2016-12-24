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Celal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabını çaldırdı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetin FETÖ'ye yönelik mücadelesine destek vermek amacıyla yürüyüş başlatan CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı çalındı.

Hesabının çalındığını yeni açtığı sosyal medya hesabından sesli ve görüntülü olarak takipçilerine duyuran Celal Kılıçdaroğlu, eylem ve açıklamalarını artık yeni hesabından paylaşacağını duyurdu.

Bilindiği gibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdarıoğlu, Başkanlık sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ı destekleyeceğini belirtip aynı zamanda kayıtlı olduğu partisi CHP'yi ve partinin Genel Başkanı ağabeyi Kemal Kılçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirmişti. Açıklamaları ve yürüyüş ve açlık grevi eylemlerinin ardından ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu CHP'den ihraç edilen Celal Kılıçdaroğlu, eylemlerini sürdürdüğü sosyal medya hesabının çalındığını belirtti.

(İK-ÖK-Y)



24.12.2016 20:25:44 TSI

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