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Tire-Ödemiş arasındaki su krizi çözüldü

24 Aralık 2016 Cumartesi, 20:57
Tire-Ödemiş arasındaki su krizi çözüldü
Tire-Ödemiş arasındaki su krizi çözüldü

(Fotoğraflı)

Yakup Fatih Şaşmaz
İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire'den Ödemiş'e gidecek olan su hattı sorununu çözüme kavuşturdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi geçtiğimiz günlerde Tire'nin Kızılcahavlu köyünden Ödemiş'e su götürmek için Tire Belediye Meclisinden yetki istemiş ancak Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve tüm meclis üyelerinin ret oyu vermişti.
Tire Belediyesine gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU Genel Müdürü Figen Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve beraberindeki heyet, Tire Belediyesinde Başkan Çiçek ve Tire Belediye Meclis üyeleriyle su sorunuyla ilgili toplantı yaptı.
Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Kızılcahavlu köyünde bulunan mevcut rezervin Ödemiş'e aktarılması sonucu köy halkının sıkıntı yaşayacağını dile getirdi. Başkan Çiçek, Menderes pompasının kullanılmadığını burayı isterlerse İZSU'ya verebileceklerini ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabileceklerini söyledi.
Yapılan toplantının ardından Başkan Kocaoğlu ve beraberindekiler durumu yerinde incelemek üzere Kızılcahavlu köyüne gitti. Başkan Kocaoğlu, köy halkı ile bir araya geldi. Vatandaşlar, su sıkıntısı yaşayacaklarını bu yüzden de böyle bir duruma karşı olduklarını söylediler. Başkan Kocaoğlu da, "Köylünün durumunu ben çok iyi anlarım. Ben kimsenin zarar görmesini istemem. Bu konunun 40 tane çözümü var. Biz Ödemiş'e de suyu yetiştiririz Tire'ye de suyu yetiştiririz. Köyünüze kuyu açmaktan vazgeçtik. Sizin meranızdaki suyu da bırakıyoruz. Ben 13 yıllık belediye başkanıyım, vatandaşın gönül rızası olmadan hiçbir iş yapmadım. Sizleri mağdur etmeden biz bu konuyu çözeceğiz" dedi.
Konunun çözüme kavuşmasını sevinçle karşılayan köy halkı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'e teşekkür etti.
(ÖZ-Y)

24.12.2016 21:01:56 TSI
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