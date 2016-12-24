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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Hayrabolu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 21:22
Hayrabolu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine gitmekte olan B.A. idaresindeki 34 HB 5745 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çene bayırı mevkisinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(SK-Y)

24.12.2016 21:26:07 TSI
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