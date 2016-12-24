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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıldönümü kutlama programı düzenlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:17
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıldönümü kutlama programı düzenlendi

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyetinin Kırşehir'e gelişinin 97. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Anıt Meydanına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkında devam etti.
Kale Höyük üzerinde yapılan üç pare top atışı, sayı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'in Milli mücadele döneminde çok önemli görevler yaptığını söyledi.
Büyük Önder Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin milli mücadeledeki önemine değinen Vali Necati Şentürk, "İç Anadolu toprakları işgal görmemiş, düşman ayağı değmemiş, millî ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Bu topraklarda ihanet olmaz. Mustafa Kemal Paşa, bu yüzden bu güzergahı seçmiştir. Kırşehirliler kendisini büyük bir coşkuyla karşılamış, Kırşehir'de kaldığı sürece O'na büyük bir misafirperverlik örneği göstermişlerdir" dedi.
Belediye Başkan Vekili Emre Şahincinin verdiği milli birlik ve beraberlik mesajının ardından Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ile Atatürk'e bağlılık andı okundu.
Atatürk Koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıldönümü etkinlikleri, Kültür Merkezinde, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Recai Yağmur'un verdiği "Milli Mücadele Döneminde Kırşehir" isimli konferans ile devam etti.
(EÖ-ÖK-Y)

24.12.2016 22:19:46 TSI
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