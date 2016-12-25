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Milas'ta şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı.

Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde Milas İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yol üzerinde güvenlik amaçlı kontrol yapıldı. Yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine 34 RG 6988 plakalı otomobil durduruldu.

Durdurulan otomobil içerisinde bulunan H.A. (26) ve A.A. (31)'nın şüpheli hareketleri üzerine bulundukları araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Araç ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucu bir miktar kubar esrar ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu madde sonucu araçta bulunan H.A. ve A.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(ÇP-İK)



25.12.2016 01:04:19 TSI

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