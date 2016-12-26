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Esnaftan Büyükşehir Belediyesi'ne afişli teşekkür



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen 'kentsel tasarım ve yenileme' çalışmalarında sona gelinirken, esnaf da cadde ve sokakları afişlerle donatarak Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoğurt Pazarı, Ulu Cami Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi çevresi, Silifke Caddesi ve Taş Bina çevresinde yürütülen Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi'nde sona gelindi. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden projenin birinci etabı Cumhuriyet Meydanı'ndan, Yoğurt Pazarı'na, İnönü Caddesi'nden, İstiklal Caddesi'ne kadar olan doğu-batı, kuzey-güney yönüne doğru sürerken, çalışmalar kapsamında yapılan kaldırım, asfalt ve engelli bireylerin kullanımına yönelik düzenleme ile Mersin çarşısının çehresi değişiyor. Altyapısı yenilenen çarşının, içme suyu hatları da döşenirken, yağmur mazgalları ile olası su taşkınlarının önüne geçiliyor.

Yıllardır Silifke Caddesi'nde esnaflık yapan ve kent merkezinde yaşanan değişim nedeniyle teşekkürlerini caddeye astıkları afişle dile getiren Mahmut Karadayı, esnaf olarak memnuniyetlerini ifade edebilecek bir söz bulamadıklarının altını çizdi. Karadayı, "Memnuniyet belirtecek bir kelime dahi bulamıyorum. Şehir hizmete doydu. Hatta bırakın şehri, ilçeler, beldeler, merkez ilçeler, köyler hepsi hizmete doydu. Ben de bir esnaf olarak şunu belirteyim, tabi her külfetin bir de nimeti vardır. Toz, toprak biraz sıkıntı çektik ama bugün halimize bakınca 'Başkanım senden Allah razı olsun' diyoruz. Ben zaten sokağımıza afiş asarak da memnuniyetimi belirttim. Yani şehrimizde ilk defa bir belediye başkanı gördük. Hizmetleri sınırsız, ne diyorsak her işimiz yapılıyor. Tüm personeli ile yanımızda olduğunu hissediyoruz. Bunları iltifat olsun diye söylemiyorum, gerçekleri konuşuyorum. Önceden bu caddede yürünmüyordu. İnsanlar da kaldırımlarda yürümekte zorlanıyorlardı, arabalar zor ilerliyordu. Allah razı olsun. Ben bu hizmet en az 6 ayda biter diye düşünürken 1 ay gibi kısa bir sürede bitirdiler. İnşallah bunların devamı gelecek. Daha nice 5 yıllara diyoruz" dedi.

Abdülmesih Güngör adlı vatandaş ise "Başkanımızın yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz. Mersinimizi güzelleştiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kentsel tasarım çalışmalarını gayet başarılı ve güzel buluyorum. Trafikte sıkıntı yaşıyoruz ama o da düzelecektir. Geçmişle kıyasladığım zaman çevre düzenlemesine çok daha ağırlık verildiğini görüyorum" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kentsel tasarım çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Mehmet Karataş da "Sayın Başkanımız elinden gelen tüm gayretiyle şehre en güzelini yapmaya çalışıyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sonraki dönemlerde de daha ileriye doğru gitmek için daima Başkanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemlerde sahil taraflarına ağırlık verilirken şehrin içi ilgisiz bırakılmıştı, açıkçası şehre bir şeyler yapılmamıştı. Ama şimdi Başkanımız gerek şehrin içinde gerek köylerde çalışıyor. Yaptığı yollardan, hizmetlerden dolayı kendisine sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yürütülen çalışmalarla ilgili teşekkür afişi zincirine katılan Çiçek Taksi Durağı esnafı da hizmetlerle Mersin'in çehresinin değiştiğini belirtti. Artık kentin geleceğe umutla baktığını ifade eden esnaflardan Kenan Güder, "Çalışmalar gayet olumlu, düzgün, şimdiye kadar yapılması gereken ama yapılmamış çalışmalar. Sağ olsun Başkanımız geldi ve çehremizi değiştirdi. Geri kalan yerler de yapılmaya devam edecektir. Şehrimizin çehresinin daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. Durağımızın önüne teşekkür mahiyetinde bir pankart asma gereği duyduk. Çünkü yapılan çalışmalar güzel. Bizler de teşekkür etmek için böyle bir pankart asma gereği duyduk ve astık. Başkanımızın çalışmalarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Taksici esnafı Ahmet Beşirik ise "Özellikle yol ve düzenleme çalışmalarından çok memnunuz ve daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmaları çok yerinde, bat-çık projeleri olsun, çevre yolları olsun, güzergahlar olsun çok iyi. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



26.12.2016 14:58:28 TSI

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