Konteyner kent karşıtı eylem yasağı uzatıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Valiliği, Sivricehüyük Mahallesi'nde inşası süren 25 bin kişilik konteyner kentin yapımına karşı düzenlenecek her türlü eylemlere karşı güvenlik açısından 1 ay süreliğine yeninden yasak getirdi.

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a gelen yabancı uyruklu misafirler için Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde inşasına başlanan geçici barınma merkezinin yapılmasına karşı her türlü provokasyonlara ve eylemlere karşı Kahramanmaraş Valiliği tarafından yeniden yasak getirildi.

Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde Suriye uyruklu misafirler için planlanan ve inşasına başlanılan 25 bin kişi kapasiteli geçici barınma merkezinin yapımına karşı geliştirilen hukuk dışı faaliyetler ile 25 Mart 2016 tarihinden itibaren gündemde tutulmaya çalışıldığı ve çeşitli eylem/etkinlikler (Kolluk Kuvvetini Yaralama, Kolluk Kuvvetine Direnme, taşlı, sopalı saldırı, Kanun'a aykırı toplantı, çadır kurarak ateş yakma, nöbet tutma vb.) yapıldığı ve yapılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Alınan istihbari bilgiler, sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlar, geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticileri tarafından illegal faaliyet talimatı verilmesi göz önünde bulundurulduğunda; yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve toplumda çatışma ortamı yaratılmaya çalışılacağı değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 29 Aralık 2016 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında il genelinde Sivricehüyük mahallesinde yapılan Geçici Barınma Merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma vb. etkinlikleri yasaklanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

26.12.2016 15:00:17 TSI

