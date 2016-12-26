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ŞURKAV'dan ücretsiz kurs kayıtları devam ediyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Şurkav tarafından yeni dönem kurs kayıtları için müracaatlar alınmaya başlandı.

Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetlerle bilimden sanata, kültürden folklora geniş bir yelpazeye yaydığı faaliyetlerine her yıl yenilerini ekleyen Şurkav, bu yıl da ücretsiz Osmanlıca, Hüsn-ü Hat ve Ney kurs kayıtlarına başladı.

Kültür alanında Şanlıurfa'nın maddi ve manevi değerlerine düzenlediği yarışma, kültür yayınları ve restorasyon çalışmalarıyla sahip çıkan Şurkav, eğitim alanında da "Herşey insan içindir" ilkesiyle hareket ederek açtığı kurslarla Şanlıurfa'nın kültür hazinelerini gelecek nesillere aktarıyor. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de kurslar düzenleyen Şurkav, Osmanlıca, Hüsn-ü Hat ve Ney kurs kayıtlarına 22 Aralık'ta başladı. Vakfın idare merkezinde alınan kurs kayıtları içinse son başvuru tarihi 06 Ocak 2017 olarak belirlendi.

Kısa adı Şurkav olan Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı, kurs kayıt başvurularını da aldığı idari hizmetlerini Yusufpaşa Mahallesinde sürdürmeye devam ediyor.

(BB-BRN-Y)



26.12.2016 15:00:42 TSI

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