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Başkan Çelik İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İstiklal Marşı'nın yazarı, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın 15 Temmuz gecesi halka ilham kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "İlk sözü Korkma diye başlayan İstiklal Marşındaki o ruh ile milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlere geçit vermemiştir" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik yayımladığı mesajda, "Aziz Türk Milletinin gönlünde ayrı bir yeri olan, İstiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında hürmetle ve minnetle anıyorum. Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı milli mücadele dönemde şiirleri ve yazılarıyla milletimize moral, cesaret ve ümit aşılamış, istiklal ruhunun iliklerimize kadar işlemesini sağlamıştır. O dönemde yazdığı tüm şiirleri Safahat adlı kitapta toplayan Mehmet Akif, sadece İstiklal Marşı'nı Safahat'a almayarak onu Türk Milletine armağan etmiştir. Türkiye Bürük Millet Meclisi tarafından açılan yarışmaya katılarak İstiklal Marşını yazan Mehmet Akif Ersoy, Meclis tarafından verilen ödülü almayarak 'Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı Yazdırmasın' diyerek marşı Millete armağan etmiştir. İlk sözü 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşındaki o ruh 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırıda ortaya çıkmış ve bu millet hainlere karşı korkmayarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşında yazdığı ruh ile meydanlara inmiş vatanını hainlere teslim etmemiş. Bu aziz millete bu ruhun kazandırılmasında en önemli paya sahip olan İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

(SC-Y)



26.12.2016 15:01:11 TSI

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