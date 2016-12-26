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Çanakkale'ye 6 madalya ile döndüler



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından bu yıl 21'incisi Bursa'da düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Türkiye Şampiyonası'nda, Çanakkale'yi temsil eden Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği şampiyonadan toplam 6 madalya ile birlikte döndü.

440 kategoride yarışan 5 bin 446 kuşun değerlendirmeye alındığı şampiyonada Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği farklı kategorilerde 1,2 ve 3'ncülükler alarak Çanakkale'ye toplam 6 madalya ile birlikte döndü.

Şampiyonayı değerlendiren Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Haner Göçmen, ürettikleri Irk Kanaryaları ile yarışan dernek üyelerinin Türkiye derecesi almasının üreticiler için önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Fife Fancy ve Raza İspanyol Irk Kanaryaları kategorisinde kendisinin 5 madalya kazandığını belirten Göçmen, kanarya üreticiliği ve yarışmaların boş zamanları değerlendiren, Türkiye'nin her bölgesinden dostluklar kazandıran zevkli aktiviteler olduğunu da sözlerine ekledi.

(UYC)



26.12.2016 15:01:50 TSI

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