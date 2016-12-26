Nevşehir 1.amatör ligde 21 gol atıldı
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 1.amatör ligde 7.hafta Cumartesi ve Pazar günleri oynanan maçlar ile tamamlanırken 1 maç ise ertelendi.
Nevşehir 1.amatör ligin 7.haftasında oynanan maçların tamamını ev sahibi takımlar kazandı. 21 golün atıldığı haftada Gülşehir Belediyespor rakibi Hacıbektaşgücü'nün ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 galip sayıldı. Acıgölspor-Avanosspor maçı ise Acıgöl'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 1.amatör ligde hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında Çat Gençlikspor:5 Telekomspor:1, Göremespor: 2 Derinkuyugücü:1, NEÜ:7 Ürgüpspor:0, Suvermez Kalespor:4 Kapadokya Nevşehirspor:1, Gülşehir Belediyspor:3 Hacıbektaşgücü:0 (Hükmen) sonuçları elde edildi.
Bu sonuçların ardından A grubunda Çat Gençlikspor, B grubunda ise Göremespor liderliklerini sürdürdü.
(AÖ-Y)
26.12.2016 15:02:01 TSI
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