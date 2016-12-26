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AK Parti il yönetimi ATO'yu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Kan Yüksek

ANKARA (İHA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile yönetimi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile Başkan Yardımcıları Edip Balcı ve Cemal Güngör, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Tokaç ve Mehmet Sonunur, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, ATO'nun yeni yönetimine başarılar dileyerek, ATO'nun üyeleri için ve Başkent için yapacağı her çalışmaya, yürüteceği her projeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi. İl Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de Baran ve ATO Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerini ilettiler.

AK Parti İl Yönetimi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 3 Aralık'ta yenilenen seçimlerinin ardından vakit kaybetmeden yüksek bir tempoyla çalışmaya başladıklarını söyledi. "Gece-gündüz, mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Kaybedecek hiçbir dakikamız yok" diyen Baran, üç ayaklı bir çalışma stratejisi izleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üç ayaklı çalışma stratejimizin birinci ve en önemli ayağını üyelerimize hizmet oluşturuyor. Üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Türkiye'nin en büyük ikinci odası olan ATO'yu layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Stratejimizin ikinci ayağı, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişiminde pay sahibi olmak, üçüncüsü de Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için üzerimize düşeni yapmak."

(AŞ-Y)



26.12.2016 15:02:11 TSI

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