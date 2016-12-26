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Beşir Derneğinden 2 tır dolusu yardım



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Beşir Derneği Adıyaman temsilcili tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım Suriye'ye doğru yola çıktı.

Beşir Derneği tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyasında toplanan yardımlar tırlara yüklenerek gönderildi. Beşir Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 1 tır dolusu 530 torba unun yanı sıra 1 tır dolusu giyim, gıda, temizlik malzemelerinden oluşan yardım toplandı.

Beşir Derneği Adıyaman Temsilcisi Ramazan Karakuş, Beşir Derneği olarak dünya mazlumlarının yanında olduklarını belirterek, "Düzenlediğimiz kampanya ile 1 tır dolusu un, 1 tır dolusu kuru gıda, giyim ve temizlik malzemesinden oluşan iki tır yardımımız yola çıktı. Topladığımız yardımlar İdlib'e gidecek. Un bulunan tır ise Kilis'teki ekmek fabrikasında ekmek yapılarak sınır ötesindeki kamplara dağıtılacak. Yardımları ile bize güç veren vatandaşlarımıza ve bu yardıma aracılık eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(AHM)



26.12.2016 15:01:19 TSI

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