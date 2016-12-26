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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Minik kuklacılar

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:02
Minik kuklacılar
Minik kuklacılar

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "kukla atölyesi"ne katılan çocuklar, kendi kuklalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Yıldırımlı çocuklar, kendilerini televizyon ve bilgisayar bağımlılığından kurtaracak kukla atölyesinde kendi kuklalarını yaptı. Cumalıkızık Kültür Evi'nde kurulan kukla atölyesinde Ata Yıldırım'dan kukla yapımını öğrenen çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Kendilerine dağıtılan kukla parçalarını boyayarak Yıldırım'ın yardımı ile boyadıkları parçaları birleştiren minikler, kendi kuklalarını kendileri yaptı. Çocuklar kuklacılık tekniklerini de öğrendi.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırsa da birtakım zararları var. Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi teknoloji ürünleri aşırı kullanıldığında çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçmek için onları kültür, sanat ve sportif faaliyetlere yönelterek, teknolojinin yavrularımızı esir almasının önüne geçiyoruz. Ayda bir defa önceden belirlenen gruplarla Cumalıkızık'ta farklı kukla disiplinlerini çalışacağız" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

26.12.2016 15:05:54 TSI
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