YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Enes Refik, Türkiye şampiyonu oldu

Enes Refik, Türkiye şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Kağıtsporlu boksör Enes Refik Çiftçi, Fenerbahçeli rakibini finalde 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 29 ilden 108 boksörün katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Enes Refik Çiftçi 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu yıl 15 Temmuz Şehitleri onuruna yapılan Ferdi Boks Şampiyonası'nda oldukça çekişmeli müsabakalar oynandı. Üç sporcuyla Şampiyonaya katılan Büyükşehir Kağıtspor Kulübü'nün iki sporcusu çeyrek maçında rakiplerine yenilerek madalya şansını yitirdi. 60 kilo final maçında Fenerbahçeli rakibiyle karşı karşıya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Enes Refik Çiftçi, rakibini 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl Ordu'da yapılan Şampiyona'da üçüncü olan Çiftçi, bu yıl büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından antrenörleri Enes Refik Çiftçi'yi tebrik ederek madalya töreninde de yalnız bırakmadı.

(RFK-Y)



26.12.2016 15:07:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER