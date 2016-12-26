Büyükşehir, Manavgat mahalle yollarını asfaltlıyor
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların asfaltlanmasını talep ettiği Manavgat'ın Değirmenözü mahallesi yolunda hazırlıklara başladı.
Asfalt sezonunun sona ermesiyle bakım onarım çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Manavgat Değirmenözü mahallesinin 7 kilometrelik yolunu asfalta hazırlıyor. Dar olan virajları genişletilirken, dolgu malzemesiyle doldurulan yol baştan aşağı yenileniyor.
Vatandaşlar, taleplerine karşı gördükleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
(SM)
26.12.2016 15:07:40 TSI
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