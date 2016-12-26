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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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15 Temmuz köy muhtarlarından Ankara çıkarması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:07
15 Temmuz köy muhtarlarından Ankara çıkarması
15 Temmuz köy muhtarlarından Ankara çıkarması

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat 15 Temmuz Köy Muhtarları Derneği Başkanı Celalettin Doğan ve yönetim kurulu üyeleri Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Tokat Milletvekillerini ziyaret etti.
Tokat'ta yaklaşık iki hafta önce kurulan 15 Temmuz Köy Muhtarları Derneği ilk ziyaretini Ankara'ya yaptı. Dernek Başkanı Celalettin Doğan ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Tokat Milletvekillerini ziyaret ederek dernekleri hakkında bilgi verdi. Dernek Basın Sözcüsü İdris Dündar, ziyarette dernekle ilgili bilgiler vererek Başbakan Yıldırım'ı 15 Temmuz Köy Muhtarları Derneği olarak Tokat'a davet ettiklerini söyledi.
(Nİ-SLH-Y)

26.12.2016 15:11:23 TSI
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