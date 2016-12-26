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Ankara Valiliği, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu



Uğur Kan Yüksek

ANKARA (İHA) - Ankara Valiliği, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlama törenleri nedeniyle trafiğe kapatılacak yollara ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Valiliği konuyla ilgili yapılan açıklamada, "27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında; 27 Aralık 2016 günü saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle "Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı güzergahını takiben Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye'de (Anadolu Meydanı) sona erecek "Atatürk Garnizon Koşusu'nda" başlangıç ve varış noktaları arasındaki gidiş istikameti, koşunun başlamasından (15) dakika öncesinden başlanarak, geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. 27 Aralık 2016 günü saat 13.15'te, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahları, törenin başlama saatinden (20) dakika önce tören sonuna kadar araç trafiğine kapatılacaktır. 27 Aralık 2016 günü 15.00-15.30 saatleri arasında Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmen Alayı Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yollar, gidiş istikameti yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacaktır. 27 Aralık 2016 günü saat 14.00'te, Dikmen Keklikpınarı'nda başlayıp Tren Garı önünde sona erecek olan 81. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı güzergahında başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, koşunun başlamasından (15) dakika öncesinden itibaren geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

(UKY-SÜ-Y)



26.12.2016 15:11:55 TSI

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