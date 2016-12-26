27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:09
Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı
Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından üniversite öğrencilerinin katılımıyla Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı.
Türkiye genelinde 20 ilde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi" projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi'nin organizasyonuyla, son gelişmeler ışığında Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi ile birlikte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinden 40 kadar öğrenci katıldı.

Öğrenciler görüşlerini dile getirdi
Etkinliğe katılan Avrupa Takımı Uzmanlarından Mithat Can Baydarol, öğrencilere son dönemdeki Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Avrupa Birliği'nin temel kurulma düşüncesinin "barış" olduğundan bahseden Baydarol, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa' ya huzur ve refah getirmek için ülkelerin egemenlik haklarından feragat ederek Birliğin kuruluşu için ilk adımı attıklarına vurgu yaptı. Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin gelişiminden bahseden Baydarol, bugünün ajandasında en önem arz eden konularından olan vize, mülteci krizi, gümrük birliği gibi konularda öğrencilerin de katılımı ile görüş alışverişi gerçekleştirdi.

AB ile temel değerler uyuşmazlığı mevcut
İnteraktif ortamda yapılan etkinlikte konuşan Baydarol, "Uluslararası ilişkilerde ve tabii ki AB ile olan ilişkilerimizde en önemli nokta karşılıklı çıkarlar. AB ile aramızda temel bir değerler uyuşmazlığı var. Yani karşılıklı anlaşamama durumu mevcut. Demokrasi diyoruz ancak demokrasi içeriklerimiz farklı. Bu noktadan çıkan sorunlar yaşıyoruz. Ancak çıkarlarımız ayrılmamayı içinde barındırıyor" dedi.
(SAM-SLH-Y)

26.12.2016 15:12:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Market çalışanı iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı
YEREL

MARKET ÇALIŞANI İŞ YERİNDE 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Vezirköprü Kaymakamı Altıner görevine başladı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ KAYMAKAMI ALTINER GÖREVİNE BAŞLADI
Son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda ve içecek bulundu
YEREL

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 1 TON GIDA VE İÇECEK BULUNDU
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Samsun trafiğinde &quot;kayar yazılı&quot; uyarı dönemi
YEREL

SAMSUN TRAFİĞİNDE "KAYAR YAZILI" UYARI DÖNEMİ

Canik'te darp ve silahla ateş açma iddiası
YEREL

CANİK'TE DARP VE SİLAHLA ATEŞ AÇMA İDDİASI

Kooperatifin kalitesi tescillendi
YEREL

KOOPERATİFİN KALİTESİ TESCİLLENDİ
Togar: &quot;Tekkeköy 33 ayda 33 yılık hizmet aldı&quot;
YEREL

TOGAR: "TEKKEKÖY 33 AYDA 33 YILIK HİZMET ALDI"
&quot;Ailecek Okuyoruz&quot; Projesi
YEREL

"AİLECEK OKUYORUZ" PROJESİ
Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyesi seçimi
YEREL

VEZİRKÖPRÜ SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ SEÇİMİ

Terme Belediyesi yeni iş makinesi aldı
YEREL

TERME BELEDİYESİ YENİ İŞ MAKİNESİ ALDI
Çetinkaya Köprüsü cazibe merkezi olacak
YEREL

ÇETİNKAYA KÖPRÜSÜ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
YEPAŞ'tan 'serbest tüketici limiti' açıklaması
YEREL

YEPAŞ'TAN 'SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ' AÇIKLAMASI
OMÜ'de işaret diliyle anlamlı gösteri
YEREL

OMÜ'DE İŞARET DİLİYLE ANLAMLI GÖSTERİ
İstanbul'da Samsunlu iş adamları derneği kuruldu
YEREL

İSTANBUL'DA SAMSUNLU İŞ ADAMLARI DERNEĞİ KURULDU
Kavak Müftülüğü yıl sonu değerlendirme toplantısı
YEREL

KAVAK MÜFTÜLÜĞÜ YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Bafra'dan Halep'e 2 tır gıda yardımı
YEREL

BAFRA'DAN HALEP'E 2 TIR GIDA YARDIMI
Samsunspor'da son 5 sezonun en kötü dönemi
YEREL

SAMSUNSPOR'DA SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden süt üreticilerine büyük destek
YEREL

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SÜT ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK DESTEK
Trafik polisleri led tabela ile uyarıyor
YEREL

TRAFİK POLİSLERİ LED TABELA İLE UYARIYOR
Samsun'daki &quot;uyuşturucu ticareti&quot; davasında karar
YEREL

SAMSUN'DAKİ "UYUŞTURUCU TİCARETİ" DAVASINDA KARAR

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA