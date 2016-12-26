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Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı



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SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından üniversite öğrencilerinin katılımıyla Türkiye-AB ilişkileri tartışıldı.

Türkiye genelinde 20 ilde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi" projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi'nin organizasyonuyla, son gelişmeler ışığında Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi ile birlikte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinden 40 kadar öğrenci katıldı.



Öğrenciler görüşlerini dile getirdi

Etkinliğe katılan Avrupa Takımı Uzmanlarından Mithat Can Baydarol, öğrencilere son dönemdeki Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Avrupa Birliği'nin temel kurulma düşüncesinin "barış" olduğundan bahseden Baydarol, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa' ya huzur ve refah getirmek için ülkelerin egemenlik haklarından feragat ederek Birliğin kuruluşu için ilk adımı attıklarına vurgu yaptı. Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin gelişiminden bahseden Baydarol, bugünün ajandasında en önem arz eden konularından olan vize, mülteci krizi, gümrük birliği gibi konularda öğrencilerin de katılımı ile görüş alışverişi gerçekleştirdi.



AB ile temel değerler uyuşmazlığı mevcut

İnteraktif ortamda yapılan etkinlikte konuşan Baydarol, "Uluslararası ilişkilerde ve tabii ki AB ile olan ilişkilerimizde en önemli nokta karşılıklı çıkarlar. AB ile aramızda temel bir değerler uyuşmazlığı var. Yani karşılıklı anlaşamama durumu mevcut. Demokrasi diyoruz ancak demokrasi içeriklerimiz farklı. Bu noktadan çıkan sorunlar yaşıyoruz. Ancak çıkarlarımız ayrılmamayı içinde barındırıyor" dedi.

(SAM-SLH-Y)



26.12.2016 15:12:55 TSI

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