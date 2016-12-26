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Çelikcan: "Yüreğir Adana'nın yeni gözdesi haline geldi"



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir'in yapılan yatırımlarla çehresinin değiştiğini, Adana'nın yeni gözdesi haline geldiğini söyledi.

Çelikcan, Tanrıverdi Mahallesi'nde yapımı devam eden, içerisinde halı saha, basketbol sahası ve soyunma odasının bulunduğu spor tesisi ile park alanı, dinlenme alanı ve taziye evinin bulunduğu 5676 metrekare alanda incelemelerde bulundu. Çelikcan'a AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer ile meclis üyeleri de eşlik etti. Yatırım sahasında denetimlerde bulunan ve görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çelikcan, çalışmaların tamamlandığında Tanrıverdi Mahallesi'nde büyük bir eksikliğin giderilmiş olacağını belirtti.

Yüreğir'in yapılan yatırımlarla çehresinin değiştiğini, Adana'nın yeni gözdesi haline geldiğinin altını çizen Başkan Çelikcan, "Yüreğir her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor, dönüşüyor. İlçemiz belediyemizin ve merkezi iradenin hayata geçirdiği yatırımlarla cazibe merkezi haline geldi. Tanrıverdi Mahallemizde yapılan bu yatırımlardan payına düşeni alıyor. Bu alanda inşası devam eden spor tesisimiz, parkımız ve taziye evimiz kısa zamanda tamamlanacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu güzel yatırımlara sahip çıkmaları ve onları korumaları" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



26.12.2016 15:14:11 TSI

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