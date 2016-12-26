Fatsalıların davetsiz misafiri kuğu
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Sıcak bölgelere göç ederken Karadeniz'de mola veren kuğu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde konaklıyor.
Sibirya'dan Afrika ülkelerine göç eden kuğu, Fatsa'da bir plaja sığındı. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı göçmen kuşları da etkilerken kuğuyu gören Fatsalılar bol bol fotoğrafını çektiler.
Kuğu'yu yakından gördükleri için çok mutlu olduğu ifade eden İsmail Sade isimli vatandaş, "Göç ederken sanırım sürüden ayrılmış. Gerçekten çok güzel bir hayvan. Bizler de kendisini uzaktan izliyoruz" dedi.
(AA-SLH-Y)
26.12.2016 15:14:48 TSI
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