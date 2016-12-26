YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsalıların davetsiz misafiri kuğu

Fatsalıların davetsiz misafiri kuğu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Sıcak bölgelere göç ederken Karadeniz'de mola veren kuğu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde konaklıyor.

Sibirya'dan Afrika ülkelerine göç eden kuğu, Fatsa'da bir plaja sığındı. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı göçmen kuşları da etkilerken kuğuyu gören Fatsalılar bol bol fotoğrafını çektiler.

Kuğu'yu yakından gördükleri için çok mutlu olduğu ifade eden İsmail Sade isimli vatandaş, "Göç ederken sanırım sürüden ayrılmış. Gerçekten çok güzel bir hayvan. Bizler de kendisini uzaktan izliyoruz" dedi.

(AA-SLH-Y)



26.12.2016 15:14:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER