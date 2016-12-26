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Öğrencilerin kar keyfi



(Fotoğraflı)



Bülent İba

AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.

İki günden bu yana Ağrı merkez ve ilçelerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Ağrı il merkezi ile Patnos, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde okullar tatil edilirken, Doğubayazıt'ta ise eğitim öğretime devam eden öğrenciler ders aralarında bahçede kartopu oynadı. Teneffüslerde kartopu oynayan çocuklar, karın tadını çıkardı.

(MSA-Y)



26.12.2016 15:16:01 TSI

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