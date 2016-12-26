27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerin kar keyfi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:12
Öğrencilerin kar keyfi
Öğrencilerin kar keyfi

(Fotoğraflı)

Bülent İba
AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.
İki günden bu yana Ağrı merkez ve ilçelerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Ağrı il merkezi ile Patnos, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde okullar tatil edilirken, Doğubayazıt'ta ise eğitim öğretime devam eden öğrenciler ders aralarında bahçede kartopu oynadı. Teneffüslerde kartopu oynayan çocuklar, karın tadını çıkardı.
(MSA-Y)

26.12.2016 15:16:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Çatıdan düşen kar 2 otomobile zarar verdi
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN KAR 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
Diyadin'de okullar tatil edildi
YEREL

DİYADİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İshak Paşa Sarayı kışın bir başka güzel
YEREL

İSHAK PAŞA SARAYI KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL
Ağrı'da kar yağışı
YEREL

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI