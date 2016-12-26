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Aydın'da zirai don ve buzlanma riskine dikkat



(Fotoğraflı)



Beşer Çeken

AYDIN (İHA) - Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü zirai don ve buzlanmaya riskine karşı üretici ve sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, Ege bölgesi Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'da etkili olaya devam eden soğuk hava kütlesi sebebi ile, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden zirai don olayı beklenmektedir denildi.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," 26-27 Aralık 2016 gecesi, Çanakkale'nin güney ve doğu ilçeleri, Balıkesir ile Manisa il geneli, İzmir ile Aydın'ın iç kesimlerinde hafif; Manisa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in doğu ilçeleri ile Aydın'ın doğu ilçelerinde orta kuvvette, 27-28 Aralık 2016 gecesi Çanakkale'nin güney ve doğu ilçeleri, Balıkesir ile Manisa il geneli, İzmir ile Aydın'ın iç kesimlerinde hafif; Manisa'nın doğu ilçelerinde orta kuvvette, 28-29 Aralık 2016 gecesi: Güney Ege'nin kıyı kesimleri dışında bölgemiz genelinde hafif; bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette; İzmir ile Manisa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir. Bölgemiz yarın 27 Aralık 2016 Salı gecesinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bu sebeple 28 Aralık 2016 Çarşamba ve 29 Aralık 2016 Perşembe günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışlarla birlikte karayollarında buzlanma olayı beklenmektedir. Zirai don olayına karşı üreticilerimizin, buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer veridi.

(BÇ-MB-Y)



26.12.2016 15:16:24 TSI

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