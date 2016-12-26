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Konyaaltı'nda 'Yılbaşı' denetimi



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2017'nin arifesinde 'yılbaşı' denetimleri yaparak kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan eğlence mekanlarını denetledi.

Yılbaşına sayılı günler kala özellikle kuruyemişçilere yönelik denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan iş yerlerine yönelikte denetim yapıyor.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, çalışanların sağlık karneleri, esnaf teftiş defteri, yangın tüpü gibi unsurlarda denetim yaptı. Aralık ayı içinde kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan 169 eğlence mekanı ile kuruyemiş satışı yapılan 29 işyerini denetlendi.

Konyaaltı halkının sağlığı ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yılbaşı dolayısıyla bazı işyerleri özel bir önem arz etmektedir. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Bu bilinci, denetim tedbirleri olarak değil, insanlık ve sağlık adına ortaya koymalıyız" dedi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 245 55 15 no'lu telefon numaralarından Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Böcek, Antalyalı vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.



26.12.2016 15:16:52 TSI

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