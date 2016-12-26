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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Başkan Uysal'dan Halep'e yardım çağrısı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:13
Başkan Uysal'dan Halep'e yardım çağrısı
Başkan Uysal'dan Halep'e yardım çağrısı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi partiler, STK'lar ile tüm ilçe halkına Halep'e yardım etmeleri çağrısında bulundu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Halep için yardım kampanyası başlatılıyor. "Halep'e elini uzat" sloganı ile gerçekleşecek yardım kampanyasının startı Çarşamba günü düzenlenecek bir etkinlikle verilecek.
"Halep'te yaşananlara duyarsız kalamayız" diyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu konuda toplumun her kesimine çağrı yapıyoruz. Belediyemiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte el ele vermeyi, ortaklaşa gerçekleştireceğimiz kampanya ile Halep için topyekûn yardım seferberliğini başlatmayı amaçlıyoruz" dedi.
Kampanyanın startının, 28 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Büyük Ereğli Anadolu Otel'de düzenlenecek etkinlik ile verileceğini söyleyen Başkan Uysal, "Kampanyamızın detaylarını da değerli katılımcılarımız ve kamuoyu ile burada paylaşacağız " dedi.
Uysal, yapılacak toplantıya katılım için Kdz. Ereğli halkına çağrıda bulunarak "Siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızı Halep için birlikte olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
(VK-

26.12.2016 15:15:35 TSI
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