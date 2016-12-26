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OMÜ'de işaret diliyle anlamlı gösteri



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri işaret dilini kullanarak özel bir gösteri düzenledi.

Öğrencilerin "Özel Eğitim Günleri-2" kapsamında hazırladıkları "Elim Sende" adlı gösteri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gösteriye OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap, OMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, programın hazırlayıcısı İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Yasemin Görmez, bölümün öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Ayrıca gösterinin işitme engelli pek çok konuğu da vardı.



İstiklal Marşı işaret diliyle okundu

İşitme Engelliler Öğretmenliği öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumalarıyla başlayan gösteri kapsamında işitme engelli vatandaşların kendilerini ve sorunlarını yine işaret diliyle anlattıkları kısa bir video gösterimi yapıldı. Öğrenciler yaptıkları kısa bir sunumla da işitme engelli kişilerle işaret dili dışında da nasıl iletişim kurulacağını seyircilerle paylaştı.



Seyirciler de işaret dilini kullandı

Sunumların ardından sevilen Türk Sanat, Türk halk ve Türk hafif müziği parçaları işaret diliyle seslendirildi. Seyircilerin bir kısmının müziklere işaret diliyle eşlik etmesi güzel ve ilginç sahneler oluşturdu. İşaret dilinin öneminin vurgulandığı "Konuşan Eller Tiyatro Topluluğu"nun oyunu ve iki öğrenci tarafından şehitler anısına okunan şiir de seyircilerden büyük alkış aldı. Ardından ritim topluluğunun bardak çevirerek yaptığı gösteri etkinliğin ilgi çeken karelerinden biri oldu.

Gösteri, programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara öğrencilerin çiçek sunmasıyla sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



26.12.2016 15:19:04 TSI

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