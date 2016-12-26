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Hakkari'de karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte belediye ekipleri hemen harekete geçti. Şehrin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışmaları başlatan belediye ekipleri, diğer taraftan ise araçların giremediği caddelerdeki kar yığınlarını küreklerle temizledi.

Çalışmalarda memnun olduklarını belirten vatandaşlar, erken saatlerde çalışma başlatan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



26.12.2016 15:20:02 TSI

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