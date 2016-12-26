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Manisalı maratoncu madalyayla döndü



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 81. Büyük Atatürk Koşusu öncesi verdiği derece sözünü tuttu. Başarılı maratoncu Bursa'da düzenlenen yarışlarda adeta fırtına gibi eserek, genel klasmanda ikinci olurken yaş gurubunda ise birinci oldu.

Bursa'da 81. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusuna Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram damga vurdu. İlerleyen yaşına rağmen katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Ahmet Bayram, 81. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusundan da madalyayla döndü. Yeşil-beyazlı sporcu Ahmet Bayram çok sayıda sporcuyu geride bırakarak genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Ahmet Bayram, yaş gurubunda ise birincilik ipini göğüsleyerek zirveye yerleşti. Manisa'ya dereceyle dönmenin mutluluğunu paylaşan Ahmet Bayram, "Zorlu maraton öncesi verdiğim derece sözünü tuttuğum için çok mutluyum. Manisa'yı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş ise, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz altında takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda da elde edilen güzel başarılar bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu anlamda maraton sporlarında bizleri başarıyla temsil eden Ahmet Bayram'ı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(SC-Y)



26.12.2016 15:21:22 TSI

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