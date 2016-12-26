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Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Spor Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kız Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.

Yedi ilden yaklaşık 210 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Kız Erkek Grup Müsabakaları 24 -25 Aralık 2016 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı.

Bir birinden çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren illere kupa ve madalyaları verildi.

Dereceye giren ille şöyle:

Kızlarda A Grubu birinci Elazığ, ikincisi Iğdır, üçüncü Tunceli,

B grubu birincisi Malatya, ikincisi Van, üçüncü Bitlis,

Erkeklerde A grubu birincisi Van, ikinci Elazığ, üçüncü Tunceli,

B grubu birinci Malatya, ikinci Bitlis, üçüncü Iğdır oldu.

İlk üçe giren iller 17 Şubat 2017 tarihinde Adıyaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kız Erkek Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

(MT-BRN-Y)



26.12.2016 15:28:00 TSI

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