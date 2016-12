YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Anaç'tan tek tırnaklı et satışıyla ilgili açıklama

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, geçtiğimiz günlerde yemek firmasında tek tırnaklı et ile yemek yapıldığının ortaya çıkması üzerine açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aralarında et ve süt ürünü, bal, zeytinyağı, alkollü içeceğin bulunduğu taklit ve tağşiş yapılan veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 355 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. Adıyaman'da 1 yemek firması da tek tırnaklı et sattığı için listede yer almıştı.

Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, tek tırnaklı hayvan kesiminin kasaplardan kaynaklanmadığını belirterek, "Bakanlığın açıkladığı yemek firmasında tespit edilen etin Adıyaman'da ki kasaptan satıldığını sanmıyorum. Adıyaman'da ki kasaplar sürekli denetleniyor. Bazı yemek firmalarından Adıyaman dışından et getirenler var. Tek tırnaklı hayvanın kesilmesi kabul edilemez. Tüm yemek firmaları kasaplardan et alsın, mezbahanelerde hayvan kessin. Denetim yapılsa bunlar olmaz. 25 yıl önce Adıyaman'da buna benzer bir olay oldu" dedi.

26.12.2016 15:28:09 TSI

