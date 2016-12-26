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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde Belediyesinden Halep'e yardım kermesi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:26
Niğde Belediyesinden Halep'e yardım kermesi
Niğde Belediyesinden Halep'e yardım kermesi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi Halep'te zulme uğrayan insanlara yardım elini uzatıyor.
Niğde Belediyesi; Niğde Kültür, Eğitim, Gelişim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle birlikte Halep'e yardım kermesi düzenliyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan tarafından açılışı yapılacak kermes (yarın) 27 Aralık Salı günü saat 11:00'de Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi' nde halka kapılarını açacak.
Niğde Belediyesi Niğde Kültür, Eğitim, Gelişim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'yle zulme uğrayan insanlara ulaştırılmak üzere yardım kermesi düzenliyor. Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak adına bir yardım kermesi düzenlediklerini söyleyen Başkan Akdoğan '' Halep'teki kardeşlerimize sahip çıkma, onların ihtiyaçlarını giderme adına böyle bir kermes düzenliyoruz.Kermesimizde 7'den 70'e gönüllü vatandaşlarımız kıyafetten yiyeceğe kadar her türlü desteği yaparak yardımımıza ortak oluyor. Bu kermesten toplanacak gelir de Halep'teki kardeşlerimize gönderilmesini sağlayacağız'' dedi.
Kermesin 2 Ocak 2017 tarihine kadar sabah 08:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacağını vurgulayan Başkan Akdoğan vatandaşları kermese davet etti.
Bu arada Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de ikramlar için kermesin yapılacağı Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi'nde hazır bulunacak.
(MB-YE-AÖ-Y)

26.12.2016 15:29:37 TSI
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