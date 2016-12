YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir medyası Tepebaşı'nda buluştu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yıl sonu buluşmasında Eskişehir medyası bir araya geldi.

Renkli görüntülere sahne olan gece, gazeteci ve muhabirlerin günlük yaşamlarından kesitlerin sunulduğu bir video ile başladı. Video gösteriminin ardından konuşmalara geçildi. Gecede konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Can Hacıoğlu; "Tepebaşında hayat var. Tepebaşı Belediyemiz yaşamın her alanında var. Bu gece bizi bir araya getirdiği için Ahmet abimize teşekkür ediyoruz. Gazeteciler yılmayacak çalışacaklar. Gazeteciliği savunmak Türkiye'de özgürlükleri savunmakla eş anlamlıdır. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Geceye konuk olarak katılan Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt da geceye davet edilmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Geceye ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, buluşmaya katılan tüm medya çalışanlara teşekkür ederek; "Hepiniz hoş geldiniz katılımlarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yeni yıla daha iyi girelim düşüncesiyle bu geceyi düzenledik ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımıza özgürce bütün düşüncelerini sundukları için teşekkür ediyorum. Bu gün Türkiye benden olan benden olmayan diye ikiye ayrıldı basında öyle. Her şeyde böyle bölünmeyle gidiyor ama nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Ben çalışan arkadaşlarıma işlerinin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. Birbirimize sahip çıkalım. Ben her zaman sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar tekrar herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

26.12.2016 15:29:42 TSI

