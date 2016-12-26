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YEPAŞ'tan 'serbest tüketici limiti' açıklaması



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SAMSUN (İHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limiti, 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü. Buna göre aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici serbest tüketici hakkını kazanacak.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı serbest tüketici yıllık tüketim limiti yeniden belirlendi

Buna göre, 2016 yılı için 3 bin 600 kilovatsaat ve üzeri olan serbest tüketici limiti, 2017 yılı için 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü.

Söz konusu karar çerçevesinde, 2017 yılı için belirlenen limitte aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketiciler, serbest tüketici niteliğine sahip olacak. Böylece, yıllık tüketimi 2 bin 400 kilovatsaatin üzerinde olan yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici olma hakkı kazanacak.



Elektrik faturalarında yeni dönem ve yeni fırsatlar

YEPAŞ Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrikte serbest tüketici olma limitinin düşürülmesi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşam, "Öncelikli olarak bölgemizde ve ulusalda tam serbest ve rekabetçi bir piyasa hem sektöre hem de elektrik kullanıcılarına çok büyük fırsatlar sağlayacak" ifadesini kullandı.

Arif Akşam, şunları söyledi: "YEPAŞ olarak serbest tüketicilere yönelik çalışmalarımıza yaklaşık 3 yıl önce başlamıştık. Bu süreçte enerji uzmanlarımız öncelikle sanayi müşterileri ile yüksek tüketimli iş yerlerine ulaşarak şirketimizin avantajlı tarifelerini anlatmışlardı. Ancak EPDK tarafından serbest tüketici limitinin yeniden belirlenmesi ile birlikte önceliğimiz küçük ticarethaneler ve meskenler olacaktır. Bu yeni dönemde bu kapsamdaki müşterilerimize fiyat indirimine ilave yeni avantajlarda yaratmaya çalışacağız. YEPAŞ serbest tüketici müşterilerine yönelik olarak çok yakın zamanda tanıtımına başlayacağımız yeni bir sigorta ürününü de onlara hediye edeceğiz. Serbest tüketici hakkını kazanan müşterilerimizin sayaçlarında ve bağlantılarında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmayıp faturalama ve ödeme işlemleri mevcut şekilde devam etmekte olup müşterilerimizin kendi adlarına serbest tüketici sözleşmeleri imzalamaları yeterli olacaktır. Müşterilerimiz, serbest tüketici sözleşmelerini imzalamak için YEPAŞ Müşteri İşlem Merkezlerine başvurabilecekleri gibi anlaşmalı N-kolay yetkili işlem merkezlerimizde de işlemlerini yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra 'www.yesilirmakepas.com' web sayfamız ve 44 55 23 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden de bizlere ulaşabilir ve serbest tüketici hakkını kullanmaya başlayabilirler. Kısaca, yeni dönem serbest tüketici hakkını kazanan elektrik tüketicilerimiz için pek çok yeniliğin yaşandığı bir yıl olacak."

(SAM-SLH-Y)



26.12.2016 15:30:22 TSI

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