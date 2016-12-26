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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Öymen'nin buluşmasında Günay'ın veda etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:32
Öymen'nin buluşmasında Günay'ın veda etti
Öymen'nin buluşmasında Günay'ın veda etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleşen söyleşide CHP eski Genel Başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen Eskişehirlilerle buluştu.
Altan Öymen'in söyleşi ve kitap imzasına Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'da katılarak Tepebaşılılara veda etti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç "Bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi Eskişehir Vali Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Günay ile birlikte tasarladık. Sevgili Altan Öymen'in Eskişehir'e O'nun önerisi üzerine gerçekleşti. Bugün Altan Öymen'in 5 anı kitabını ve bu kitaplarda yer alan Türkiye tarihi ile ilgili çok ciddi değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Bu anı kitapları tarihe not düşmesi açısından herkesin kütüphanesinde bulunmalı" dedi.
Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da yaptığı konuşmada "Öncelikle Vali Yardımcısı şapkası ile size veda ediyorum. Bu benim Tepebaşı'nda son programım. Her zaman iyi bir devlet adamı olmak amacıyla çalıştım. Eskişehir'de çalıştığımız isimlerin partisi ne olursa olsun insanlarla medeni ve güzel ilişkiyi kurmak bana güç kattı. Hayatımızın çok güzel 6.5 senesi burada geçti. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Sanatın ve kültürün en güzel örneklerini burada gördük. Tepebaşı'na hoşçakalın diyorum" ifadelerini kullandı.
Gazeteci, yazar Altan Öymen tarihe not düştüğü hatıralarını, dönemin siyasi süreçleri içerisinde nasıl yoğrulduğunu izleyicilerle paylaştı. "Eskişehir benim çocukluğumdan beri ismini işittiğim dört şehirden biridir" diyen Öymen "İstanbul'da doğdum, Ankara'da oturuyoruz, Babam Trabzonlu. İstanbul'a gelip giderken tek vasıta treni kullanıyoruz. Akşam 00.30 civarı tren Eskişehir'de oluyor. Trenden çıkılıyor biraz zaman geçiliyorlar. Eskişehirlilerle Ankaralılar buluşuyor. O günden başlayan ilgim bugün de bu kent için devam ediyor. Bugün burası hem Eskişehir hem yeni şehir olmuş" derken kitaplarında yer alan anıların yaşandığı 1920'li yıllardan günümüze yaşanan siyasi süreci anlatan Altan Öymen günümüz siyasi süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Söyleşi sonunda Altan Öymen katılımcılara kitaplarını imzaladı.
(İHA-MET-Y)

26.12.2016 15:36:25 TSI
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