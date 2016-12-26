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Çetinkaya Köprüsü cazibe merkezi olacak



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan tarihi Çetinkaya Köprüsü'nden geçen içme suyu ana hattı boruları kaldırılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1 milyon lira harcanarak köprünün üzerinde bulunan boruların kaldırılması çalışmaları kapsamında içme suyu ana hattı borusu DSİ tarafından Kızılırmak Nehri'nin altından karşı tarafa geçirildi. SASKİ tarafından yapılan bağlantıların ardından Çetinkaya Köprüsü üzerinde bulunan su borularının kaldırılma çalışmalarına başlanacak.

Belediye Başkanı Şahin, "Türkiye'nin en uzun kemer köprüsü tescillenmiş tarihi eser Çetinkaya Köprüsü'nün de onaylanan onarım projesi 3 seneyi geçti. Karayolları da ihaleyi yapıyor, köprümüz onarılarak ışıklandırılacak ve Bafra'ya da çok büyük bir değer katacak. Tarihi köprümüzden aşağıya doğru sedde projesi kapsamında ıslah yapılmıştı, yukarıya doğruda DSİ çalışmalara başladı. Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü ile de görüşerek ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber ırmak kenarında rekreasyon düzenlemesi yapıldıktan sonra Irmak kenarında insan yürüyüş alanları ve sosyal alanlar bulacak. Bu çalışmalarımız bittiğinde köprünün etrafı Karadeniz'in en güzel cazibe merkezi olacak. Herkes orayı ziyaret etmeyi isteyecek. Fakültenin ırmak boyunda taşkın sahada 400 dönümlük alana botanik bahçe projemiz var. Bununla ilgili Ankara'da görüşmelerimiz odu. Bizim imkanlarımız yeterli olmadığı için ilk etapta önce bakanlık imkanlarını kullanacağız. Üniversitenin desteği ve daha sonra da Büyükşehir ve Bafra Belediyesi olarak o bölgeye güzel bir botanik bahçe yaptığımız da köprünün iki tarafı peyzaj düzenlemesi ile beraber bu bölge büyük bir değer kazanmış olacak" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



26.12.2016 15:38:04 TSI

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