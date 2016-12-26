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Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman görevine başladı



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman görevine başladı.

1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Adilcevaz Kaymakamlığına atanan Rize Fındıklı Kaymakamı Arif Karaman görevine başladı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç ile birlikte Adilcevaz Kaymakamlığına atanan Arif Karaman'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Arif Karaman'a aktardı.

Daha sonra Kaymakam Karaman, Adilcevaz Kaymakamlığına vekaleten bakan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıoğlu ile birlikte Adilcevaz Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede birlik beraberlik içerisinde çalışarak en iyi hizmetin yapılması için gayret edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle bölgemizin huzur kenti olan bu güzel ilçemize hoş geldiniz. Size atanmış olduğunuz yeni görevinizde başarılar diliyorum. Biz Adilcevaz Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. İnşallah bundan böyle sizlerle birlikte el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak ilçemize daha iyi hizmetler yapabilmek için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde sizlerle birlikte bu güzel ilçemize daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yeni görevinizin sizlere ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, Başkan Gürsoy'a kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, "Adilcevaz için el ele vererek iyi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu güzel ilçede hizmetlerin en iyisini yapmak için kurumlarla ve belediye yönetimi ile uyumlu ve birlik beraberlik içinde çalışacağız. İlçede halkımızın refah ve huzuru için üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. İlçe belediyesinin, kurumların ve halkın gösterdiği ilgiye teşekkür ederim" diye konuştu.

(MSA-Y)



26.12.2016 15:38:15 TSI

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