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10 dakikada 103 santimlik "Marsmalow Kulesi"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tasarım Kulübünün düzenlediği "Marshmallow Kulesi" etkinliği Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Koridoru'nda gerçekleştirildi.

Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ve İç Mimarlık Bölümünden 7 grubun ter döktüğü yarışmada öğrenciler, marsmallowlar ve spagettilerle en kısa sürede en yüksek kuleyi yapmak için birbiriyle yarıştı. Başlama düdüğü ile beraber 7 grup, spagettileri marsmallowlara geçirmek suretiyle kule inşasına başladı. Yarışmada, 10 dakikada 103 santimetre yükseklikle en uzun kuleyi inşa eden Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri grubu, bu başarısı ile Beyaz Baret ödülünün sahibi oldu. Yarışmadan oldukça keyif aldıklarını dile getiren grup üyeleri, yarışmayı kazandıkları için de ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi.

(İHA-Y)



26.12.2016 15:39:06 TSI

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